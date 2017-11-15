بطل أولمبي إيراني يعرض ميداليته الذهبية في المزاد لصالح ضحايا الزلزال on November 15, 2017

بطل أولمبي إيراني يعرض ميداليته الذهبية في المزاد لصالح ضحايا الزلزال

عرض بطل رفع أثقال إيراني ميداليته الذهبية في دورة ريو للألعاب الأولمبية للمزاج لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق الأسبوع الماضي، والذي بلغت شدته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن كيانوش رُستمي النبأ على صحفته على إنستاغرام.

وقد قتل 400 شخص وأصيب ما يقرب من ثمانية آلاف شخص في الزلزال.

وإقليم كرمانشاه غربي إيران هو أكثر المناطق تضررا بالزلزال، حيث دُمرت مئات المنازل وما زال الكثير من السكان يبيتون ليلهم في العراء في البرد.

وقال رُستمي، وهو من كرمانشاه، إنه “سيأخذ خطوة، مهما كان صغرها” لمساعدة المتضررين في الزلزال.

وأردف رُستمي في منشور أعاد نشره الكثيرون على إنستاغرام “سأعيد ميداليتي الذهبية في أولمبياد ريو إلى أهلى، فالفضل فيها يعود إليهم بالفعل”، وأضاف أنه لم ينم منذ وقوع الزلزال.

وقال “سأعرض ميداليتي في المزاد، وسأتبرع بقيمتها الكاملة لضحايا الزلزال”.

وقال رُستمي، وهو كردي، إنه سيشارك مع عدد من الرياضيين الآخرين لجمع مساعدات للضحايا، ونشر صورة لنفسه وبالقرب منه أغطية وملابس شتوية وزجاجات مياه.

وأثنى الكثير من مستخدمي تويتر الإيرانيين على رُستمي.

وقال مستخدم لتويتر “وسط كل الأنباء السيئة أعطانا إعلان رُستمي الأمل”.

وقال مستخدم آخر لتويتر “إنه سيعطي الناس ما حصل عليه بجهده لإسعادهم”.

ورستمي ليس الرياضي الإيراني الوحيد الذي تدخل لمساعدة الضحايا.

وبادر على دائي، الكابتن السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، وأكبر الهدافين الدوليين، إلى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أيضا لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال.

وقال دائي في فيديو نشر على صفحته على إنستاغرام إنه سيفتح حسابا مصرفيا لجمع التبرعات، مؤكدا أن كل التبرعات ستذهب مياشرة للضحايا.

وقال “يمكننا إنجاز أمور عظيمة إذا تعاونا”.

وشاهد الفيديو أكثر من مليوني شخص منذ الأمس.

وقالت سارة جافانماردي، التي أصبحت في ريو 2016 أول بطلة في الألعاب الأولمبية للمعاقين تحصل على ذهبية في الرماية لإيران، في فيديو إنها ستعرض ميداليتها الذهبية أيضا للبيع في المزاد.

وقالت “سأعرض أكثر ميدالياتي قيمة، ذهبيتي في ألعاب ريو للمعاقين 2016، لمساعدة أبناء بلدي في كرمانشاه”.

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