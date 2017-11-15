الرئيس اللبناني ميشال عون: “احتجاز” الحريري في السعودية عمل عدائي ضد لبنان on November 15, 2017

BBC

يقول الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن سعد الحريري – رئيس الوزراء الذي استقال فجأة من منصبه من الرياض – “محتجز في السعودية”.

وخلال لقاء له مع وفد من وسائل الإعلام اللبنانية ، وصف عون هذا الوضع بأنه “عمل عدائي ضد لبنان”، مشيراً إلى أن “الحريري وعائلته مقيدو الحرية والحركة، وهم تحت المراقبة”.

وأشار عون إلى أن معاهدة فيينا، والأعراف الدبلوماسية تنص على عدم تقييد حرية أي رئيس حكومة في العالم، وأن “لدى السلطات اللبنانية معلومات غير مؤكدة على أن من يحرس الحريري هو جهاز “بلاك ووتر”، وليس الأمن السعودي الرسمي”.

وتعهد الرئيس اللبناني بأن لبنان “سيبذل ما في وسعه للمطالبة بالإفراج عن الحريري. وأبدى استعدادا للتفاوض معه بخصوص ما جاء في بيان استقالته.

غير أن عون اشترط “عدم المساس بالسيادة والأمن اللبنانيين”.

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