الجيش يسيطر على السلطة في زيمبابوي on November 15, 2017

BBC

سيطر الجيش على السلطة في زيمبابوي على السلطة

وأعلن متحدث باسم الجيش إن الرئيس روبرت موجابي وقائد الجيش وعائلتيهما في أمان.

ويحكم موجابي زيمبابوي منذ الثمانينات.

وأعلن متحدث باسم الجيش، بعد السيطرة على التلفزيون الرسمي، إنه يستهدف الأفراد المقربين من موغابي الذين تسببوا في “معاناة الناس اجتماعيا واقتصايا”.

ووصفت رسائل نشرت على موقع تويتر وتنسب إلى الحزب الحاكم سيطرة الجيش على السلطة بأنه “انتقال غير دموي للسلط”.

وجاءت تلك الخطوة عقب طرد موغابي لنائبه، إيمرسون منانغاغوا، لصالح زوجته.

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