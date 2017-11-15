الأستراليون يؤيدون زواج المثليين on November 15, 2017

Getty Imagesمؤيدو زواج المثليين خرجوا في الساحات العامة في أستراليا للاحتفال بنتيجة الاستفتاء

صوت الأستراليون في استفتاء تاريخي غير ملزم يُقر زواج المثليين في البلاد.

وأظهرت نتائج الاستفتاء موافقة 61.6 في المئة من الناخبين على السماح بزواج المثليين، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي.

وشارك أكثر من 12.7 مليون شخص، وهؤلاء يمثلون نحو 79.5 في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، في الاستفتاء الذي أجري عن طريق البريد واستمر ثمانية أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنول إن النتيجة “الكاسحة” تعني أن حكومته تهدف إلى إدخال تعديلات على القانون عبر البرلمان قبل أعياد الميلاد.

وأوضح في تصريحات له بعد الإعلان عن النتائج: “(الأستراليون) عبروا عن رأيهم بالملايين، وصوتوا بأغلبية كاسحة لصالح المساواة في الزواج.”

وأضاف: “لقد صوتوا بنعم من أجل العدالة، بنعم من أجل الالتزام، وبنعم من أجل الحب. وعلينا الآن هنا في برلمان أستراليا أن نتحرك قدما وفقا لذلك.

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ونظم مؤيدو زواج المثليين احتفالات بعد إعلان النتائج في الساحات العامة بأنحاء أستراليا يوم الأربعاء، ورفعوا أعلام قوس قزح التي تعبر عن المثلية الجنسية وأخذوا يرددون الأغاني والرقص.

لكن تيرنبول، الذي يؤيد زواج المثليين، يواجه جدلا داخل حكومته بشأن المواد التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون زواج المثليين والذي سيُقدم للبرلمان.

ويطالب بعض النواب المحافظين بأن يتضمن مشروع القانون بعد الإعفاءات التي تسمح للشركات التي تعارض زواج المثليين برفض توفير السلع والخدمات المطلوبة لتنظيم هذا النوع من الزواج.

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