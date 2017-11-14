“باربي المحجبة” تثير جدلا بين المغردين العرب on November 14, 2017

“باربي المحجبة” تثير جدلا بين المغردين العرب

Getty Images

أعلنت شركة ماتيل الأميركية، المعروفة بإنتاج دمى الباربي، عن إطلاقها لأول دمية محجبة تكريماَ للاعبة الأميركية ابتهاج محمد.

ويأتي التكريم بعد أن حصلت اللاعبة على ميدالية برونزية في لعبة المبارزة بالسيف للسيدات في أولمبياد ريو العام الماضي وأصبحت بذلك الأمريكية المحجبة الأولى الحاصلة على الجائزة.

وفتح الخبر باب نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بين المغردين العرب.

فرأى بعض المغردين في التكريم تمثيلا إيجابيا للنساء المحجبات وخطوة منتظرة في هذا المجال، في حين ركز آخرون على أهمية تكريم السيدات البارزة في كافة المجالات.

من جهة أخرى، أثار الخبر انتقادات المغردين الذين تساءلوا عن سبب تكريم امرأة محجبة أمريكية في وجود نساء مسلمات بارزات في العالم العربي.

وأشار المغردون كذلك إلى أن الدمية المحجبة ليست الأولى من نوعها، إذ أطلقت شركة “فلة” العربية دمية شبيهة لها قبل أكثر من عشر سنوات محافظة أيضا على الملامح العربية.

وتجاوز عدد التغريدات المحتوية على اسم اللاعبة باللغة الإنجليزية والعربية 13 ألف تغريدة خلال تسع ساعات، عكست تباينا في وجهات النظر إزاء تلك الخطوة.

ونشرت اللاعبة ابتهاج محمد على حسابها الخاص على تويتر صورة لها مع الدمية الجديدة، مغردةً أن إطلاق الدمية الجديدة “حلم يتحقق”.

وتقول في التغريدة: “أفتخر بأن البنات ستستطيع أن تلعب بباربي محجبة! هذا حلم لي يتحقق.”

وأعلنت الشركة أن “باربي المحجبة” ستتاح في الأسواق في عام 2018.

وتأتي الدمية الجديدة ضمن سلسلة “شيرو” التابعة لشركة ماتيل التي تكرم النساء اللواتي يكسرن القيود في كافة المجالات و يلهمن الأجيال الجديدة.



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