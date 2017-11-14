إيطاليا تخفق في بلوغ كأس العالم لأول مرة منذ 1958 on November 14, 2017

Getty Imagesنهاية جيل.. إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما

خرج المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، من تصفيات كأس العالم، لأول مرة منذ 1958 بعد تعادله بلا أهداف مع السويد في مبارة فاصلة.

ويغيب المنتخب الأزوري عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وكان قد اعتذر عن المشاركة في الدورة الأولى عام 1930.

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وفاز الفريق السويدي في المباراة الأولى بهدف لصفر سجله لاعب وسط الميدان، جيكوب يوهانسون بتسديدة غالطت الحارس، جونلوجي بوفون بعدما اصطدمت بمدافعين. وتعادل الفريقان بلا أهداف في مباراة العودة في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

Getty Imagesخيبة كبيرة بالنسبة للحارس الإيطالي جون لويجي بوفون

ولعب المنتخب السويدي بخطة دفاعية محضة حفاظا على نتيجة مباراة الذهاب، وشكل لاعبوه حصنا منيعا حال دون وصول اللاعبين الإيطاليين إلى شباك الحارس روبن أولسون، الذي أخرج بقضبة يده تسديدة “صاروخية” من البديل استفيان الشعراوي.

وضيع سيرو إيموبيل عددا من الفرص، من بينها كرة أخرجها قلب الدفاع أندرياس غرانكفيست من على خط المرمى.

ويتأهل المنتخب السويدي إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 2006.

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