أول دمية باربي محجبة ستطلق في الأسواق on November 14, 2017

أول دمية باربي محجبة ستطلق في الأسواق

Reutersصنعت الدمية تكريما للاعبة الأمريكية ابتهاج محمد التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2016 مرتدية حجابا.

ستطرح للبيع في الأسواق أول دمية من ماركة باربي مرتدية للحجاب، وقد صنعت تكريما لأول لاعبة أمريكية شاركت في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2016 مرتدية حجابا.

وكانت اللاعبة ابتهاج محمد حصلت على الميدالية البرونزية في لعبة المبارزة بالسيف للسيدات في أولمبياد ريو العام الماضي.

وقالت محمد تعليقا على الدمية الجديدة “حلم الطفولة أصبح حقيقة”.

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وقد تعرضت شركة ماتيل، ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تصنع دمى باربي إلى انتقادات في الماضي لجعلها هذه الدمى نحيفة بشكل مبالغ فيه وغير واقعي، فضلا عما يراه البعض إضفاء طابع جنسي عليها.

وتقول الشركة إنها تخطط لإطلاق عدد من الشخصيات الجديدة خلال العام المقبل تستمد أشكالها من نساء مُبدعات مُلهمات.

Getty Imagesسبق أن تعرضت شركة مارتيل لانتقادات في الماضي لجعلها هذه الدمى نحيفة بشكل مبالغ فيه وغير واقعي

وكتبت الشركة على صفحتها على انستغرام “يسعدنا أن نكرم ابتهاج محمد بدمية باربي فريدة من نوعها، فابتهاج تشكل مصدر إلهام للنساء والشابات لدفعهن إلى توسيع الحدود”.

وتأتي هذه الدمية ضمن سلسلة شيرو التي تصنعها الشركة للبطلات من النساء اللواتي يكسرن القيود التي تقيد المرأة ويلهمن الأجيال الجديدة.

وتظهر الدمية الجديدة مرتدية بدلة لاعبة المبارزة والحجاب يغطي رأسها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكرم فيها شركة ماتيل رياضية أمريكية، إذ سبق أن صنعت دمية للاعبة الجمباز السوداء، غابي دوغلاس، التي فازت في دورة لندن الأولمبية في عام 2012.

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