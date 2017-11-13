مغردون: الحريري كان “#تحت_الضغط” خلال مقابلته on November 13, 2017



مغردون: الحريري كان “#تحت_الضغط” خلال مقابلته

قضايا اليوم: اهتمام واسع بمقابلة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وسط ما يتم تداوله عن احتجاز السلطات السعودية له، وزلزال قوي يضرب مناطق حدودية بين العراق وإيران.

الحريري #تحت_الضغط

تصدرت المقابلة التلفزيونية لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري مع الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر هاشتاغ #سعد_الحريري أكثر من 58 ألف مرة على منصة تويتر، وهاشتاغ #الحريري أكثر من 25 ألف مرة في الـ 24 ساعة الماضية.

وظهر هاشتاغ #تحت_الضغط في أكثر من 25 ألف تغريده أكد من خلاله ناشطون أن الحريري لم يكن يتحدث بحرية خلال المقابلة.

زلزال يضرب المناطق الحدودية بين العراق وإيران Getty Imagesصورة تظهر الدمار الذي وقع بمناطق بإيران

ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر مناطق حدودية في العراق وإيران، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة حوالي 1700 شخص.

وكان للزلزال صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان #هزه_ارضيه_بالكويت من أكثر الهاشتاغات انتشارا حيث حصد أكثر من 225 ألف تغريده في الـ 13 ساعة الماضية إذ شعر العديد من المواطنين بالكويت بالهزة الأرضية.

وتناول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية فيديوهات أثناء وبعد وقوع الزلزال توضح الهلع والخوف الذى أصاب الكثيرين وجعلهم يهرعون الى الشوارع.

كما نشر المستخدمون مقاطع فيديو تظهر الدمار الواقع في مناطق بإيران.



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