معرض دبي للطيران: بوينغ تفوز بصفقة ضخمة مع طيران الإمارات on November 13, 2017

Getty Imagesبوينغ ستبيع طيران الإمارات 40 طائرة 787 مقابل 15 مليار دولار

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية خلال اليوم الأول لمعرض دبي للطيران، عن أولى صفقاتها خلال المعرض الذي يستمر على مدار خمسة أيام.

وقررت شركة طيران الإمارات شراء 40 طائرة بوينغ من طراز 787 دريملاينر، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار.

وقال رئيس شركة الطيران الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن اختيار طائرات بوينغ جاء بعد مفاضلة بينها وبين طائرات أيرباص A350.

ومن المقرر تسليم الطائرات بالكامل في 2022.

وكان من المتوقع أن يعلن آل مكتوم عن طلب شراء من طائرات أيرباص A350، لكن هذا لم يحدث.

وتحتاج أيرباص لمزيد من طلبات الشراء لطائراتها A350، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم.

وعقدت الشركة الفرنسية الألمانية مفاوضات مكثفة مع الإمارات للتوصل إلى اتفاق يجري الإعلان عنه خلال معرض دبي.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشتر لطائرات بوينغ 777، ولديها حاليا 165 طائرة، وهناك طلبات لشراء 164 طائرة أخرى.

وقال الشيخ أحمد إن طلب الشراء الذي تقدمت به الشركة الأحد يرفع قيمة المشتريات من بيونغ إلى 90 مليار دولار.

وسوف تستخدم شركة طيران الإمارات بعض طائرات 787 الجديدة لتحل محل طرازات أقدم، بينما سيساهم البعض الأخرى في توسيع شبكة خطوطها العالمية.

ورحبت بوينغ بالصفقة، وقال رئيس قسم الطيران التجاري كيفين ماكالستر، إنها ستحافظ على الكثير من الوظائف في الولايات المتحدة.

وشهد أول أيام المعرض أيضا إعلان خطوط أذربيجان الجوية عن شراء خمس طائرات دريملاينر، بالإضافة إلى طائرتي شحن بوينغ، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليار دولار.

وحتى الآن تفوقت بوينغ على أيرباص، واستحوذت على 65 في المائة من طلبات الشراء في قطاع الطيران العالمي.

Getty Imagesأيرباص لم تعلق حتى الأن على مصير صفقتها المتوقعة مع طيران الإمارات

ولم تعلق طيران الإمارات أو أيرباص على التقارير بشأن صفقة طائرات A380، التي قد تحمي الكثير من الوظائف في مصنع الشركة بشمال ويلز، حيث يجري تصنيع أجنحة الطائرات.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشتر لطائرات A380.

وكان أخر طلب شراء تلقته أيرباص لهذا الطراز من الطائرات قبل عامين، واشترت الخطوط الجوية اليابانية ANA ثلاث طائرات فقط.

وأعلنت أيرباص، في يوليو/ تموز الماضي، عزمها تخفيض إنتاج طائرات A380 من 12 إلى ثمانية فقط في العام. وكانت طاقتها الإنتاجية قبل عامين تصل إلى 28 طائرة سنويا.

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