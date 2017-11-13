مسيرة في هوليوود ضد التحرش الجنسي on November 13, 2017

AFPشارك في المسيرة عدد من نجوم هوليوود

احتشد مئات الأشخاص في مسيرة في هوليوود، وذلك لجذب الانتباه إلى الانتهاكات والتحرش الجنسي في صناعة السينما والترفيه.

وشارك في المسيرة ضحايا لانتهاكات وتحرش جنسي، ونظموا الفعالية إلى جانب عائلاتهم وأصدقائهم لجذب الانتباه لقضيتهم.

وارتدى المشاركون قمصانا كتب عليها عبارة “Me Too” (أنا أيضا)، بينما أمسك بعضهم بلافتات كتب عليها “أوقفوا الانتهاكات الجنسية” و”الاغتصاب ليس مزحة”.

واتُهم عدد من كبار نجوم هوليوود مؤخرا بالتحرش وارتكاب انتهاكات جنسية، من بينهم الممثل الكوميدي لوي سي كيه، والممثل كيفين سبيسي والمنتج هارفي واينستين.

وكان من بين من شاركوا في المسيرة الممثلة فرانسيس فيشر.

وقالت فيشر إن عدد الاتهامات الأخيرة بشأن الانتهاكات الجنسية في هوليوود غير مسبوق.

وأضافت: “هذا شيء لم يحدث من قبل. أن يكون هناك هذا العدد الكبير من النساء والرجال، يخرجون للعلن ويحكون تجاربهم التي تعرضوا لها من انتهاكات جنسية، فذلك شيء لا يمكن تجاهله”.

واعترف لوي سي كيه مؤخرا بصحة ادعاءات بسوء السلوك الجنسي كانت وجهتها له خمس نساء.

كما وجهت العديد من النساء، بينهم ممثلات بارزات اتهامات، اتهامات لواينستين.

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