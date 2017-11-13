غارة جوية تقتل العشرات في سوق الأتارب شمالي سوريا on November 13, 2017

غارة جوية تقتل العشرات في سوق الأتارب شمالي سوريا

AFPلم يتضح ما إذا كانت القوات الحكومية السورية هي من شنت الغارة أو ما إذا كانت الطائرات تابعة لروسيا، حليفة النظام الروسي

قتل العشرات في غارة جوية على بلدة الأتارب شمالي سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن الغارة الجوية على الأتارب قتل فيها 43 شخصا، من بينهم أطفال.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، إن الغارة أصابت سوق البلدة، مما أدى إلى مقتل 29 شخصا.

ولم يتضح ما إذا كانت القوات الحكومية السورية هي من شنت الغارة أو ما إذا كانت الطائرات تابعة لروسيا، حليفة النظام الروسي.

ولكن تقع الأتارب في منطقة خفض التهدئة، التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا.

AFPتقع الأتارب في منطقة التهدئة، التي اقامتها في وقت سابق روسيا وإيران وتركيا

وقال المرصد إن موقع السوق في الأتارب ضُرب ثلاث مرات الاثنين، وإن ثلاث نساء وخمسة أطفال قتلوا في الغارة.

وقال أحمد بريمو، الصحفي في موقع “زمان الوصل” الموالي للمعارضة المسلحة، في تغريدة إن ثلاث طائرات روسية أطلقت صواريخ على السوق. وأضاف أن السوق، الذي يضم أكثر من 100 متجر، دمر بالكامل.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة فرانس برس الدمار الذي لحق بالسوق جراء الغارة، ومن بينها صورة ثلاثة أطفال وضعت على الأرض وغطيت بأكياس من البلاستيك والقماش.

وأظهرت صور أخرى اطقم الإنقاذ تستخرج الناجين والضحايا من وسط الركام.

AFPقالت مصادر موالية للمعارضة إن السوق دمر تماما.



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