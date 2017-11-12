عون: الحريري مقيد الحرية في السعودية on November 12, 2017

عون: الحريري مقيد الحرية في السعودية

Getty Images

جدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، التأكيد على تصريحاته التي وصف فيها وضع رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، في السعودية بأنه “غامض”.

وقال عون إن “هذه الظروف وصلت الى درجة الحد من حرية الرئيس الحريري وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته”.

وأضاف أن “هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الرئيس الحريري من مواقف أو ما سينسب إليه، موضع شك والتباس، ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة”.

واستقال الحريري على نحو مفاجئ يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في بيان أذاعه من السعودية.

وقال الحريري إن مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته، متهما إيران وجماعة حزب الله اللبنانية ببث الفتنة في العالم العربي.

ومنذ ذلك الحين لم يعد الحريري إلى لبنان.

هل لبنان على شفا كارثة؟

حقائق ومعلومات عن لبنان

وتزعم جماعة حزب الله اللبنانية -وكذلك إيران الداعمة لها- أن السعودية تحتجز الحريري بعد إرغامه على الاستقالة.

واعتبر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن استقالة الحريري “تدخل سعودي غير مسبوق” في السياسة اللبنانية.

وأعرب الرئيس اللبناني أمس عن مخاوفه من “الوضع الغامض” الذي يحيط بالحريري في السعودية.

وقال عون، في بيان صادر عن مكتبه، إن “الغموض” الذي يكتنف وضع الحريري “يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عنه من مواقف أو خطوات أو ما ينسب إليه، لا يعكس الحقيقة”.

وأضاف “بل هو نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يعيشه الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به”.



التعليقات