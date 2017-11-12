طائرة صغيرة تعرقل إطلاق صاروخ لمحطة الفضاء الدولية on November 12, 2017

أُلغيت مهمة إطلاق صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية في اللحظة الأخيرة عندما حلقت طائرة صغيرة فوق منطقة الإطلاق المحظور فيها الطيران.

وكانت مركبة الشحن غير المأهولة على وشك الانطلاق من موقع لإطلاق الصواريخ بولاية فيرجينيا الأمريكية، لكن مركز التحكم في المهمة أعطى تعليماته فجأة قائلا: “إلغاء، إلغاء، إلغاء”.

ورصد مركز التحكم طائرة صغيرة تحلق فوق المنطقة التي يُحظر فيها الطيران على ارتفاع 500 قدم (150 ميلا) بالقرب من جزيرة والوبس.

وسيعاد إطلاق المركبة مرة أخرى في وقت لاحق اليوم الأحد.

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ومن المقرر أن تقل مركبة الشحن قرابة 3356 كيلوغراما من الأغذية والإمدادات والمعدات وأدوات التجارب العلمية لمحطة الفضاء الدولية.

وكانت شركة “أوربيتال إيه تي كيه”، التي وقّعت عقدا بقيمة 1.9 مليار دولار مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإعادة توريد الإمدادات إلى محطة الفضاء، تنشر أخبار الإطلاق أولا بأول على حاسبها على موقع تويتر.

وفي البداية، كانت الاستعدادات تسير بصورة طبيعية، لكن فجأة ألغيت عملية الإطلاق.

وقالت أوربيتال إيه تي كيه إنه “لم تكن هناك أي مشاكل حتى حلقت طائرة فوق المنطقة المحظورة”.

وأضافت أنهم سيكونون “مستعدين لإعادة الإطلاق صباح الأحد”.

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