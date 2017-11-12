زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب العراق on November 12, 2017



زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب العراق

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ضرب زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر مناطق بشمال شرقي العراق وشعر به سكان العاصمة بغداد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن “زلزالا بقوة 7.3 درجات ضرب العراق على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرق مدينة السليمانية”.

وتسبب الزلزال في حالة من الهلع لدى سكان بغداد مما دفع الكثيرين منهم للخروج إلى الطرقات.

وتفيد تقارير بوقوع إصابات في حلبجة في محافظة السليمانية مركز الزلزال.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الهزة الأرضية، باستثناء إرشادات من هيئة الأنواء الجوية للمواطنين بالابتعاد عن المباني وعدم استخدام المصاعد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 8 قرى على الحدود مع العراق تعرضت لدمار جراء الزلزال.

وقال التلفزيون الإيران إن الزلزال أدى إلى قطع الكهرباء والمياه عن بعض القرى في محافظة كرمان شاه.



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