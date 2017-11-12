دلهي تسحب مقترحا للحد من استخدام السيارات لمقاومة التلوث on November 12, 2017

EPA

سحبت السلطات في العاصمة الهندية نيو دلهي مقترحا بفرض قيود على استخدام السيارات الخاصة بغرض مكافحة تلوث الجو.

وجاء قرار السلطات بعد أن قضت محكمة تنظر قضايا البيئة بعدم إعفاء النساء والشخصيات المهمة والدراجات من الإجراء.

وتعاني مدينة دلهي ومحيطها من التلوث الجوي بمواد سامة منذ أسبوع تقريبا، مما حدا بالسلطات إلى اتخاذ مجموعة إجراءات لمواجهة الأزمة.

وكانت حكومة الولاية قد صرحت الخميس بأنها ستفرض قيودا على استخدام المركبات في أكثر عواصم العالم تلوثا على مدى خمسة أيام تبدأ يوم الإثنين، على أمل تحسين نوعية الهواء، بعد أن اعلن الأطباء حالة الطوارئ الصحية.

وبعد أن رفضت محكمة البيئة الاتحادية رفض منح إعفاءات ، باستثناء لمركبات الطوارئ والمركبات التي تستخدم وقودا صديقا للبيئة، تراجعت السلطات المحلية عن الإجراء.

AFPتفاقم تلوث الهواء عقب موسم الحصاد وحرق القش

وطالبت السلطات المحكمة بإعادة النظر بإعفاء فئتين هما المركبات ذوات العجلتين والنساء.

وقالت إنها ستواجه صعوبات في تحمل الضغط الذي سيقع على نظام المواصلات، لكن المشكة الأكبر هي “أمن السيدات”.

وكان هناك إجراء تقنين جزئي في استخدام المركبات يسمح لسائقي المركبات ذوات الأرقام الزوجية بقيادتها في الأيام الزوجية، وأصحاب الارقام الفردية في الأيام الفردية، مع إعفاء الشخصيات المهمة كالقضاة ورجال الشرطة والسياسيين وكذلك النساء والدرجات وعربات الطوارئ.

وتتفاقم الأزمة عقب موسم الحصاد الذي يجري فيه حرق القش.

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