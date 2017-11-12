تصفيات كأس العالم 2018: تعرف على المنتخبات العربية التي تأهلت للنهائيات on November 12, 2017

تشارك أربعة منتخبات عربية، هي السعودية ومصر وتونس والمغرب، في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

السعودية

حقق المنتخب السعودي فوزين في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، عام 1994. وقد تمكن بفضل هذين الفوزين من المرور إلى الدور الثاني.

وسجل فهد العويران في المباراة الثانية أمام بلجيكا واحدا من أفضل الأهداف في تاريخ كرة القدم.

أبرز اللاعبين

Getty Imagesالسعودي ناصر الشمراني

يعول المنتخب السعودي في روسيا على المهاجم المخضرم، ناصر الشمراني، الذي اختير أحسن لاعب في آسيا عام 2014.

وتعرض الشمراني في عام 2014 إلى الطرد من مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بعد بصقه على لاعب منافس ومحاولة ضربه بالرأس. وتعرض لاعب الهلال السعودية إلى عقوبة 8 مباريات.

المدرب

يشرف على المنتخب السعودي بيرت فان مارفيك منذ 2015. وكان الهولندي، البالغ من العمر 65 عاما، قد اوصل منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم عام 2010، وسبق له أن درب فرق بروسيا دورتموند وفينورد وهامبورغ.

مصر

Getty Imagesالمصري محمد صلاح

تحتل مصر المركز الثلاثين في ترتيب الفيفا. وأخفقت في التأهل لنهائيات 2010 و2014 في المباراة الفاصلة ولكنها نجحت في التأهل إلى نهائيات 2018 في روسيا، بعد فوزها على الكونغو في الوقت بدل الضائع. وحصل المنتخب المصري على كأس أمم أفريقيا عام 2010 للمرة السابعة.

أبرز اللاعبين

محمد صلاح مهاجم ليفربول هو أبرز لاعبي المنتخب المصري وسجل 32 هدفا في 56 مباراة لعبها للمنتخب، من بينها 5 أهدف سجلها في تصفيات كأس العالم.

لاعبون في الدوري الانجليزي

محمد صلاح ( ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حجازي (ويست بورميتش)، رمضان صبحي ( ستوك سيتي)

المدرب

يشرف على المنتخب المصري هيكتور كوبر، الذي درب فالنسيا وأنتر ميلان. وقد عين المدرب الارجنتيني في مارس/ آذار 2015. وسبق له أن درب منتخب جيورجيا. وشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017، إذ انهزمت مصر في النهائي أمام الكاميرون بهدفين لهدف.

المغرب

يشارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الأول مرة منذ 20 عاما. فقد كانت آخر مشاركة للمغرب في نهائيات فرنسا عام 1998، وفاز فيها المغرب بمباراة واحدة، وتعادل في مثلها وانهزم في الثالثة، فلم يتمكن من المرور للدور الثاني.

وكان قد مر إلى الدور الثاني في نهائيات 1986 في المكسيك، عندما وصل إلى دور 16 وانهزم بهدف لصفر أمام منتخب ألمانيا الغربية سابقا.

أبرز اللاعبين

مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي هو أبرز لاعب في المنتخب المغربي، على الرغم من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة. وكان لعب قبلها لفريق بارين ميونيخ الألماني.

يبلغ قائد المنتخب المغربي من العمر 30 عاما ولعب 52 مباراة لمنتخب بلاده، من بينها 5 في تصفيات كأس العالم 2018 لم يتلق فيها المنتخب أي هدف. وسجل بن عطية أحد الهدفين في المباراة الأخيرة أمام ساحل العاج.

لاعبون في الدوري الانجليزي

سفيان بوفال (ساوثامبتون)

المدرب

يشرف على المنتخب المغربي المدرب الفرنسي هيرفي رونار، الذي عرف بتنقله بين الفرق والمنتخبات منذ توقفه عن اللعب عام 1998.

فاز هيرفي رونار بكأس أفريقيا مرتين، واحدة مع زامبيا عام 2012، والأخرى مع ساحل العاج عام 2005. وبعد موسم غير موفق مع فريق ليل الفرنسي تعاقد مع المنتخب المغربي عام 2016.

تونس

يشارك المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم في روسيا لأول مرة منذ 2006 في ألمانيا. ولم يتمكن المنتخب التونسي من المرور إلى الدور الثاني، في ثلاث دورات سابقة أيضا وهي 1978، 1998، 2002.

Getty Imagesاللاعب التونسي وهبي خزري‎‎

أبرز اللاعبين

أيمن عبد النور هو صخرة دفاع تونس، وهو لاعب موهوب وله تجربة في المستوى العالي. ويلعب حاليا لفريق مرسيليا الفرنسي معارا من فريق فالينسيا الإسباني. لعب 57 مبارة لمنتخب بلاده، وسجل هدفين.

المدرب

يشرف على المنتخب التونسي لاعبه السابق نبيل معلول. سبق له أن درب المنتخب في عام 2013، واستقال بعد إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2014.

وعاد في أبريل/ نيسان 2017، بعد تجربة مع فريق الجيش القطري والمنتخب الكويتي. كان مساعدا للمدرب الفرنسي روجي لومير عندما فازت تونس بكأس أمم أفريقيا عام 2004. وقاد فريق الترجي التونسي إلى ثلاثية تاريخية في 2011.

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