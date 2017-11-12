المرصد السوري: مقتل عشرات المدنيين في قصف مدفعي وجوي في محافظة دير الزور on November 12, 2017

AFP صورة من الأرشيف في مدينة دير الزور

قتل عشرات من المدنيين في قصف مدفعي سوري وقصف جوي روسي استهدف مخيميْن للنازحين والمناطق المحيطة به شرقي سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن “القصف المكثف في محافظة دير الزور خلف مقتل 50 مدنيا بمن فيهم 20 طفلا منذ ليلة الجمعة”.

واستهدف القصف مناطق بمحاذاة نهر الفرات وقرى ومخيمات للنازحين مكتظة بالناس هربوا من مدينة البوكمال.

وسيطرت قوات سورية مدعومة من روسيا وميليشيات موالية للحكومة على مدينة البوكمال الواقعة قرب الحدود العراقية الخميس من مسلحي ما تنظيم الدولة الإسلامية الذين استعادوا السيطرة عليها يوم السبت.

وأدت الضربات الجوية الروسية يوم الأحد على معبرين في نهر الفرات إلى مقتل 11 مدنيا، حسب المرصد.

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وقال المرصد إن القصف المدفعي في وقت سابق والضربات الجوية الروسية على مخيميْن للنازحين والقرى المحيطة بهما رفع الحصيلة إلى 39 شخصا بعدما قتل 13 مدنيا متأثرين بجراحهم، حسب المرصد.

ومدينة البوكمال هي آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة.

ويعني فقدان السيطرة عليها اختباء التنظيم المذكور تحت الأرض وفقدان المراكز الحضرية التي كان يسيطر عليها.

وظهر تنظيم الدولة في غمرة الفوضى التي شهدها الصراع في سوريا.

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