العراق: العثور على مقابر جماعية “تحوي مئات الجثث” بالحوجية on November 12, 2017

AFP/GETTY IMAGESالقوات العراقية تتفقد الموقع التي قالوا إن مئات الأشخاص دفنوا فيه

عثرت السلطات العراقية على مقابر جماعية بها 400 جثة، على الأقل، قرب مدينة الحويجة، التي طرد منها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الشهر الماضي.

وقال محافظ كركوك، راكان سعيد، إنهم عثروا على الجثث في قاعدة جوية تقع على مشارف المدينة.

وكان بعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية، بينما ارتدى آخرون ملابس أجبر مسلحو تنظيم الدولة من يُحكم عليه بالإعدام على ارتدائها.

وقال سعيد إن القاعدة “حُولت إلى ساحة لتنفيذ أحكام الإعدام”.

وقال القائد العسكري العراقي، مرتضى اللعيبي، إن الجيش عثر على المقابر بعدما أدلى سكان محليون بشهادات وروايات.

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واكتشفت القوات العراقية عشرات المقابر الجماعية في مناطق كانت تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة.

وفي العام الماضي، نشرت وكالة أسوشيتيد برس تقريرا بشأن مقابر جماعية في نحو 72 موقعا.

وقالت الوكالة إن المقابر قد تحوي ما يتراوح من 5200 إلى أكثر من 15 ألف جثة.

واستعادت القوات الحكومة العراقية مناطق شاسعة من قبضة تنظيم الدولة خلال الأشهر الأخيرة.

وتقع الحوجية على مسافة 240 كيلومترا شمال بغداد، واستعادتها القوات العراقية الشهر الماضي بعدما ظلت تحت سيطرة التنظيم منذ عام 2013.

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