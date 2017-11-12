الحريري: سأعود إلى لبنان قريبا جدا ومهمتي الحفاظ على البلاد on November 12, 2017

الحريري: سأعود إلى لبنان قريبا جدا ومهمتي الحفاظ على البلاد

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أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أنه سيعود إلى بلاده “قريبا جدا” في أول ظهور له منذ تقديم استقالته.

وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيونية مع قناة المستقبل اللبنانية “سأعود إلى لبنان قريبا جدا”.

واستقال الحريري على نحو مفاجئ يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في بيان أذاعه من السعودية.

وقال الحريري انذاك إن “مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته”، متهما إيران وجماعة حزب الله اللبنانية ببث الفتنة في العالم العربي.

وأكد الحريري أنه كتب نص استقالته قائلا إنه “أراد أن يحدث صدمة إيجابية”.

وكان حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني قد اتهم السعودية بأنها “أرغمت رئيس الوزراء اللبناني على تقديم استقالته”، مضيفا أن “بيان إعلان الاستقالة لم يكتبه الحريري وإنما السعودية”.

وقال الحريري إن “مهمته الأساسية هي الحفاظ على لبنان”، متهما في الوقت ذاته أن “هناك فريقا في لبنان يحاول ضرب الاستقرار الخليجي”.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد أكد في وقت سابق تصريحاته التي وصف فيها وضع الحريري بأنه “غامض”.

وقال عون إن “هذه الظروف وصلت الى درجة الحد من حرية الرئيس الحريري وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته”.

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