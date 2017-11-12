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اجتماع طارئ في جامعة الدول لبحث “خروقات” إيران بطلب من السعودية on November 12, 2017

BBCعاجل قال دبلوماسيون إن المملكة العربية السعودية طلبت عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث “الخروقات الإيرانية”. وايدت البحرين والإمارات طلب السعودية، الذي وافقت عليه ايضا جيبوتي، حسبما قال الدبلوماسيون. وتصاعدت التوترات بين السعودية وإيران، بما في 1ذلك التوتر بشأن قطر ولبنان، العضوين في الجامعة العربية. التعليقات Share this on WhatsApp

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