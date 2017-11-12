أعمال شغب في بروكسل بعد تأهل المغرب لكأس العالم on November 12, 2017

أعمال شغب في بروكسل بعد تأهل المغرب لكأس العالم

أصيب أكثر من 20 ضابط شرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد أن تحولت الاحتفالات بتأهل المغرب لنهائيات كأس العالم في روسيا إلى أعمال عنف.

وجاء تأهل المغرب عقب الفوز على ساحل العاج بهدفين دون رد السبت وتصدره لمجموعته.

وقالت الشرطة إن المشجعين تدفقوا إلى الشوارع بعد المباراة فأحرقوا سيارة على الأقل وحطموا واجهات متاجر زجاجية ونهبوها.

ويوجد في بلجيكا جالية مغربية كبيرة تشكل 4 بالمئة من تعداد السكان.

ونشر شاهد عيان فيديو على تويتر استخدمت فيه الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود. وقالت الشرطة إنها استخدمت خراطيم المياه ضد حشد من نحو 300 شخص كان بعضهم يلقي الحجارة.

وقال صحفي بوكالة الأنباء الفرنسية إن الهدوء عاد في الساعة 20.30 بتوقيت غرينيتش.

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وندد وزير الخارجية البلجيكي جان جامبون بأعمال الشغب، وغرد بالفرنسية قائلا: “هذا عدوان غير مقبول على وسط بروكسل”.

وأضاف قائلا:” إن الحياة معا تعني الاحترام، كذلك الاحترام يجب أن يكون للشرطة التي تعمل على حمايتنا ليل نهار”.

وكذلك في هولندا أيضا تحولت بعض احتفالات المشجعين المغاربة أو من خلفية مغربية إلى العنف. وقد غردت الشرطة في لاهاي بالهولندية تقول : “إن بعض الناس يلقون الحجارة على ضباط الشرطة”.

وفي غضون ذلك، شارك الآلاف في المغرب في الاحتفالات بالتأهل في شوارع مراكش والدار البيضاء ومدن أخرى.

AFP/ GETTY IMAGESواجهات زجاجية مهشمة في متاجر ببروكسل AFP/ GETTY IMAGESالمشاغبون أفسدوا أيضا ممتلكات عامة AFP/ GETTY IMAGESالمشاغبون اقتحموا بعض المتاجر EPAالمشجعون تدفقوا على شوارع روتردام AFP/ GETTY IMAGESأغلب الاحتفالات في المغرب مرت بسلام



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