هل تعلم أن الأطفال دون الخامسة في حاجة إلى الفيتامينات؟ on November 11, 2017

PAالأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات في حاجة إلى هذه الفيتامينات حرصا على صحتهم مستقبلا

كشفت دراسة مسحية حديثة في بريطانيا أن أغلب الآباء لا يعرفون أن تقديم العقاقير الطبية التي تحتوي على فيتامينات إيه و سي ودي أمر ضروري للأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وتنصح وزارة الصحة البريطانية المواطنين بضرورة إعطاء أطفالهم حبوب الفيتامينات المتنوعة بشكل يومي.

وتوضح الوزارة أن الاطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات يحتاجون التزود بهذه الفيتامينات حرصا على صحتهم في المستقبل.

وكشف باحثون في ويلز أن 30 في المائة من الآباء لم يحصلوا على أي نصيحة من المختصين بتقديم هذه الحبوب لأطفالهم أبدا.

كما أن 64 في المائة من الآباء الذين شملتهم عينة البحث أكدوا أنهم لم يقدموا هذه الفيتامينات لأطفالهم ولو مرة واحدة.

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ولطالما كانت هذه توصية من جانب السلطات البريطانية منذ وافقت عليها لجنة الشؤون الصحية مطلع تسعينات القرن الماضي.

وكان هدف الباحثين في ويلز من الدراسة الأخيرة معرفة مدى اطلاع الآباء على هذه المعلومات، واستطلعوا آراء الأشخاص البالغين المرافقين للأطفال في اثنتين من مستشفيات سوانزي.

وقال الباحثون إن أبرز سببين لعدم تقديم الآباء عقاقير الفيتامينات لأطفالهم هو أنهم لم يعرفوا بأن الأمر ضروري وأنهم ظنوا أن التغذية الصحية فقط أمر كاف للحفاظ على صحة أطفالهم.

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