ترامب وبوتين يطالبان أطراف النزاع في سوريا بالانضمام لعملية السلام on November 11, 2017

EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLINجاء لقاء بوتين وترامب على هامش منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ

طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان أطراف النزاع في سوريا بالانضمام لعملية السلام، حسبما أعلن الكرملين.

وأوضح الكرملين أن خبراء أعدوا البيان بعد فترة وجيزة من اجتماع لم يستغرق طويلا بين بوتين وترامب في فيتنام على هامش أعمال منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ.

ويؤكد البيان على التزام الولايات المتحدة وروسيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى مواصلة بذل الجهود من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يصدر على الفور أي تأكيد عن البيت الأبيض بشأن الاتفاق.

التعليقات