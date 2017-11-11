تأهل تونس والمغرب إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2012 on November 11, 2017

تأهل تونس والمغرب إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2012

AFP

تأهل منتخبا المغرب وتونس إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 ليكتمل عقد الفرق الافريقية الخمس المتأهلة للمونديال.

وحقق المنتخب المغربي فوزا ثمينا على مضيفه ساحل العاج بهدفين مقابل لا شيء.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بينما حل ساحل العاج ثانيا برصيد 8 نقاط ليتأهل “أسود الأطلس” للمونديال لأول مرة منذ عام 1998.

أحرز هدفي نبيل ديرار في الدقيقة 25 ومهدي بنعطية في الدقيقة 30.

AFP

أما منتخب تونس فقد حصل على بطاقة التأهل بعد تعادله سلبيا على أرضه مع منتخب ليبيا.

وكان المنتخب التونسي بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان التأهل.

وتصدر المنتخب التونسي المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة يليه منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 13 نقطة.

وتعود تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعدما غابت عن المونديال في 2010 بجنوب افريقيا و2014 في البرازيل.

وبالإضافة إلى منتخبي تونس والمغرب، تأهلت منتخبات مصر ونيجيريا والسنغال للمونديال.



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