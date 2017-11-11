الممثل لوي سي كيه “يشعر بالندم” بسبب تصرفاته الجنسية أمام 5 نساء on November 11, 2017

Getty Imagesلويس سيكيلي فاز بست جوائز إيمي ورُشّح للحصول على جوائز فنية 39 مرة

اعترف الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير، لوي سي كيه، بصحة ادعاءات بسوء السلوك الجنسي كانت وجهتها له خمس نساء.

وقال إنه كان “يمارس سلطته بطريقة غير مسؤولة”.

وقالت أربعة نساء، لصحيفة نيويورك تايمز، إن الممثل الكوميدي مارس الاستمناء أمامهن، بينما قالت امرأة خامسة إنه طلب منها القيام بنفس الشيء أمامها.

وأدت الاتهامات ضد لوي سي كيه إلى إلغاء طرح فيلمه الجديد للعرض.

ستيفن سيغال ينضم لقائمة المتهمين بالتحرش في هوليوود

اتهام المخرج الأمريكي جيمس توباك بـ”التحرش الجنسي”

وكان مقررا طرح الفيلم الكوميدي “أحبك أبي” في 17 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري بالولايات المتحدة.

ويحكي الفيلم قصة منتج تلفزيوني مسنّ، قام بأداء دوره الممثل الشهير جون مالكوفيتش، اشتهر بخلافاته مع الفتيات الصغيرات.

وقال لوي سي كيه، في بيان له: “تلك القصص صحيحة”.

وأضاف: “السلطة التي كنت أمتلكها على أولئك النساء كانت إعجابهن بي. وأنا استخدمت هذه السلطة بطريقة غير مسؤولة”.

وأضاف الممثل الكوميدي أنه نادم على ما ألحقه من ضرر على من عمل معهم، من بينهم مدير أعماله ديف بيكي، وأسرته، وأصدقائه، وأطفاله، ووالدتهم.

وفي تقرير لنيويورك تايمز، اتهمت أربعة ممثلات كوميديات، دانا غودمان وجوليا ولوف وريبيكا كوري وآبي شانشر، وامرأة خامسة لم تكشف عن اسمها، الممثل الكوميدي بسوء السلوك الجنسي.

Getty Imagesالممثلتان جوليا وولوف (يسارا) ودانا غودمان في هوليوود عام 2011

وقالت غوودمان وولوف إن الممثل الكوميدي تجرد من ملابسه كاملة ومارس الاستمناء بعدما دعاهما إلى غرفته بالفندق أثناء مهرجان الفنون الكوميدية الأمريكي في مدينة أسبن بولاية كولورادو عام 2002.

وقالت شانشر إنها اتصلت بلوي سي كيه عام 2003 لتدعوه إلى أحد عروضها لكنها ذُهلت عندما علمت أنه أثناء حديثهما كان يمارس الاستمناء.

وأضافت لنيويورك تايمز: “شعرت بالخجل الشديد”.

وكشف امرأة خامسة، لم ترغب في ذكر اسمها، عن حوادث مماثلة مزعومة تطال الممثل الكوميدي في أواخر التسعينيات، عندما كانت تعمل في برنامج الممثل الأمريكي، كريس روك.

وأضافت المرأة أنه طلب منها عدة مرات مشاهدته وهو يمارس الاستمناء.

ومضت قائلة: “لقد أساء استغلال سلطته”.

التعليقات