الجيش العراقي يشن عملية لاستعادة بلدة راوة آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية on November 11, 2017

Reutersبلدة راوة هي آخر موقع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق

بدأ الجيش العراقي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على بلدة راوة، آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وتشارك في عملية استعادة البلدة، الواقعة بالقرب من الحدود مع سوريا، كتيبتا مشاة وفصائل مسلحة من العشائر السنية.

وقبل ثمانية أيام، استعادت القوات العراقية مدينة القائم من تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت القائم، الواقعة على الحدود مع سوريا، أكبر بلدة عراقية ما زالت تحت سيطرة التنظيم.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت تقارير بأن مسلحي التنظيم مازالوا صامدين في بلدة البوكمال بالرغم من إعلان الجيش السوري أنه استعاد السيطرة عليها.

وكانت القوات العراقية قد قالت إنها استعادت السيطرة على آخر المناطق الحدودية بين العراق وسوريا التي كانت تحت سيطرة المسلحين، وسيطرت على منفذ حصيبة الحدودي المقابل لدير الزور في الجانب السوري.

وباستعادة بلدة راوة على الضفة الأخرى من نهر الفرات لن يتبقى أي موقع بيد التنظيم.

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