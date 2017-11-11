إيطاليا مهددة بعدم التأهل لكأس العالم والسنغال يتأهل على حساب جنوب أفريقيا on November 11, 2017

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خسر المنتخب الإيطالي مباراة الذهاب في الجولة الفاصلة للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في روسيا.

وجاءت خسارة المنتخب الإيطالي لحساب مضيفه المنتخب السويدي بهدف واحد مقابل لا شيء الامر الذي يهدد طموح إيطاليا بلوغ النهائيات.

ولم تفشل إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1958.

وسجل جايكوب يوهانسن هدف المباراة الوحيدة من كرة ارتدت في المدافع الإيطالي دانيلي دي روسي في الدقيقة 61.

وستكون إيطاليا بحاجة لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين على المنتخب السويدي في جولة الإياب المقررة الإثنين المقبل في ملعب سان سيرو بدون لاعبها المميز ماركو فيراتي الذي تعرض للانذار خلال مباراة الجمعة ما أدى لإيقافه.

وأدى المنتخب السويدي مباراة جيدة واستحق الفوز حيث بدأ المباراة بحثا عن الفوز منذ اللحظات الاولى بينما سعى المنتخب الإيطالي للتهدئة وتسيير المباراة نحو التعادل.

السنغال تتأهل

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وفي قارة أفريقيا نجح المنتخب السنغالي في تحقيق فوز حاسم على مضيفه الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين ليحسم تأهله لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة التي جرت في ملعب بيتر موكابا حظا سيئا لأصحاب الأرض الذين اضاعوا عدة فرص ثمينة.

أما المنتخب السنغالي فتقدم في الدقيقة 12 عن طريق ديافرا ساكو وفي الدقيقة 39 سجل تامساكنا ماخيزي مدافع جنوب أفريقيا في مرماه بعدما ارتدت الكرة من حارس المرمى ثم ارتطمت برأسه لتسكن المرمى.

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