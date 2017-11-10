ماكرون في زيارة مفاجئة للسعودية ويؤكد على “أهمية استقرار لبنان” on November 10, 2017

AFP/getty

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعود، الأمير محمد بن سلمان، في بداية زيارة مفاجئة للملكة مساء الخميس.

وكان ماكرون في زيارة للإمارات لكنه توجه للرياض بشكل غير مخطط له مسبقا ليلتقي المسؤولين السعوديين.

وقال ماكرون لدى وصوله للرياض إنه سيؤكد للمسؤولين السعودية مدى أهمية الاستقرار في لبنان.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إستقالته من منصبه في خطاب متلفز من العاصمة السعودية.

وشكك كثيرون في أن الحريري رهن الاحتجاز وأنه أجبر على الاستقالة بهذا الشكل.

وأضاف ماكرون أنه سيناقش مع المسؤولين في السعودية ملف الأزمة في اليمن حيث تغلق السعودية الطرق التي تستخدمها وكالات الإغاثة لإيصال الإمدادات الغذائية والدوائية للنازحين بسبب الحرب في البلاد.

وجاء الإجراء السعودي يوم الإثنين في أعقاب إطلاق صاروح باليستي من اليمن أشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم اعتراضه بصاروخ دفاعي قرب العاصمة الرياض.

واتهمت المملكة إيران وحزب الله اللبناني الموالي لها بالمسؤولية عن مهاجمة أراضيها بهذا الشكل كما دعت مواطنيها لاحقا إلى مغادرة الأراضي اللبنانية.

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