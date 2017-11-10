ستيفن سيغال ينضم لقائمة المتهمين بالتحرش في هوليوود on November 10, 2017

Getty Imagesدي روسي زعمت أن سيغال حاول التحرش بها أثناء تجربة أداء أحد الأفلام

اتهمت الممثلة الأمريكية بورشا دي روسي، الممثل والمنتج ستيفن سيغال، بالتحرش الجنسي بها، وذلك في تغريدة على موقع تويتر، ليلة الأربعاء.

وزعمت الممثلة بطلة مسلسل اريستد ديفلوبمينت، والتي تزوجت من صديقتها المثلية المذيعة ألين دي جينيريس، أنه خلال مقابلة لاختيار الممثلين لأحد الأفلام أخبرها سيغال عن ضرورة “أن يكون هناك تجاوب بينهما بعيدا عن الكاميرا”، قبل أن يفك سرواله، لكنها هربت سريعا.

وقال مدير سيغال لبي بي سي نيوز إن الممثل لن يعلق على الأمر.

وحقق سيغال، البالغ من العمر 65 عاما، شهرة كبيرة في أدوراه في أفلام الحركة في فترة الثمانينيات والتسعينيات، ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية في 2016.

واتهمت العديد من النساء الأخريات سيغال بتصرفات غير لائقة ومضايقات، منهم جوليانا مارغوليس وعارضة الأزياء جيني مكارثي.

وجاء سيغال في أخر قائمة شخصيات في هوليوود تطالها اتهامات التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي بعد أن انفجرت الكثيرات في وجه المنتج هارفي وينستين، واتهمنه بالتحرش.

ونفي هارفي وينستين جميع الادعاءات ضده.

وقالت دي روسي في تغريدة إن وكيلها رفض شكواها بشأن سلوك سيغال في وقتها.

ولم تحدد الممثلة الفيلم الذي وقعت فيه محاولة التحرش أو في أي سنة وقع الحادث المزعوم.

وشاركت ديجينريس تغريدة دي روسي على صفحتها على تويتر والتي يتابعها 75 مليونا، يوم الخميس، وعلقت :”أنا فخورة بزوجتي”.

التعليقات