تصفيات كأس العالم 2018: إيرلندا تتعثر على ملعبها أمام سويسرا on November 10, 2017

Getty Imagesالمنتخب الإيرلندي خيب آمل جمهوره في مبارة مصيرية

رهن منتخب إيرلندا الشمالية حظوظه في التأهل إلى نهايات كأس العالم بعد انهزامه أمام المنتخب السويسري، بهدف لصفر في بلفاست.

وسجل رودريغيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 من ضربة جزاء مثيرة للجدل، بسبب لمس لاعب إيرلندا الشمالية، كوري إيفانس، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وبغض النظر عن الجدل بشأن ضربة الجزاء، فإن الزوار سيطروا على أغلب فترات اللعب، وأهدروا العديد من فرص التسجيل وأثبتوا أحقيتهم بنقاط المبارة الكاملة.

وأصبح المنتخب السويسري، بهذا الفوز الثمين، الأوفر حظا لتحقيق رابع تأهل إلى نهائيات كأس العالم على التوالي، في مباراة العودة يوم الأحد بمدينة بازل.

وأصيب الإيرلنديون بخيبة أمل كبيرة، إذ تضاءلت آمالهم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986.

وقد أنهت إيرلندا الشمالية التصفيات الأصلية في المركز الثاني بعد ألمانيا، وفازت 6 مرات في 10 مباريات، وهو أفضل أداء للفريق في تاريخ مشاركاته في تصفيات كأس العالم.

وتصدر المنتخب السويسري المجموعة الثانية، وفاز بتسع مباريات متتالية، ولكنه خسر أمام البرتغال في المباراة الأخيرة ليضيع فرصة التأهل مباشرة، بفارق الأهداف.

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