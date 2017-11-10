انتقادات لوزير التعليم السعودي بعد تعليقات له حول “فساد” المعلمين on November 10, 2017

انتقادات لوزير التعليم السعودي بعد تعليقات له حول “فساد” المعلمين

قضايا اليوم: انتقادات لوزير التعليم السعودي بعد تعليقات له حول “فساد” المعلمين، و”الجيش الالكتروني” السعودي “يحذر لبنان”.

#وزير_التعليمAFP

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث تداول المستخدمون بشكل واسع هاشتاغ #وزير_التعليم ليظهر في أكثر من 150 ألف تغريدة.

ويأتي ذلك بعد أن نشر حساب وزارة التعليم في المملكة تغريدة نقلت عن الوزير قوله: “قصور المعلم في أداء واجباته نوع من الفساد الذي يجب التصدي له.”

وأثارت التصريحات غضب العديد من المستخدمين.

كما استخدم المغردين هاشتاغ #ياوزير_التعليم_قف_مع_معلميك.

بينما أيد آخرون تصريحات الوزير.

#الجيش_الإلكتروني_يحذر_لبنان

وننتقل إلى تداعيات استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي أُعلِنت من الرياض، وسط ما يتم تداوله عن احتجازه بالسعودية..

وانتشر هاشتاغ #الجيش_الإلكتروني_يحذر_لبنان في إشارة إلى ما يسمى الجيش الالكتروني السعودي، وهو مما يُعرف باللجان الالكترونية، التي تنشط على مواقع التواصل لصالح حكومات دول عربية بعينها.

وجاءت تغريدات تلك الحملة الالكترونية لتحذر حزب الله اللبناني من أي تصعيد مع السعودية. وورد على هذا الهاشتاغ أكثر من ثلاثين ألف تغريدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.



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