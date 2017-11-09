حرية التعبير مقابل مراعاة شعور الآخر on November 9, 2017

حرية التعبير مقابل مراعاة شعور الآخر

ينتظر رسام الكاريكاتير عماد حجاج المثول أمام المحكمة في الاردن إثر شكوى تقدَم بها أحد المواطنين ضد رسم كاريكاتيري له. الرسم الكاريكاتيري يجسد السيد المسيح مصلوباً ومتبرئاً من بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، على خلفية بيع أملاك الكنيسة لإسرائيل.. الموضوع الذي أثير مرارا في وسائل الإعلام الإسرائيلة والذي لم تعلق عليه الكنيسة .. أثار استدعاء حجاج جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لاستدعائه ومحاسبته عما اعتبروه إساءة للدين المسيحي، ومتضامنين معه انتقدوا الحملة التي شُنت ضده. سوسن صبوح تحدثت مع رسام الكاريكاتير عماد حجاج، وسألته إذا ما كان قد تَوقَّع ردة الفعل هذه على رسمة الكاريكاتير؟

ولكن ما وجه اعتراض الذين انتقدوا رسمة الكاريكاتير ؟ هالة صالح وجهت هذا السؤال لقصي حمارنة وهو موظف فلسطيني مسيحي لم ترق له الرسمة

سوسن صبوح تحدثت مع الدكتور موسى برهومة، أستاذ الإعلام في الجامعة الاميركية في دبي، وسألته ما هو الحد الفاصل بين حرية التعبير واحترام مقدسات الاخرين؟



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