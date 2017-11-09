باتيل الوزيرة البريطانية التي راحت ضحية لقاءاتها بمسؤولين إسرائيليين سراً on November 9, 2017

اضطرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى اجراء إجراء ثاني تعديل وزاري في حكومتها خلال أسبوع بعد استقالة بريتي باتيل.

استقالة باتيل جاءت بعد ان تأكد أنها التقت بمسؤولين إسرائيليين خلال زيارتها الخاصة إلى اسرائيل وفي نيويورك بعد معرفة الخارجية البريطانية.

Reuters بريتي باتيل كانت من أهم الناشطات المقربات من تيريزا ماي التي دعمت حملة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

فمن هي بريتي باتيل؟

ولدت باتيل في لندن 1972، تعود أصولها إلى مدينة غوجارات في الهند التي هاجر منها أهلها إلى أوغندة ثم إلى بريطانيا في عام 1960.

درست في جامعتي كيل واسيكس في بريطانيا، ثم عملت في مكتب حزب المحافظين في لندن لترأس بعدها المكتب الصحفي للحزب.

تم انتخابها في عهد “ديفيد كاميرون” رئيس وزراء بريطانيا السابق لتصبح نائبة عن حزب المحافظين عن دائرة ويثام “Witham” في مدينة اسيكس عام 2010.

أصبحت وزيرة الخزانة في الحكومة عام 2014 قبل أن تصبح وزيرة العمل في الانتخابات العامة عام 2015. كان ينظر إليها كنجمة صاعدة في الحزب بسبب نشاطها وعملها الدؤوب في فترة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، تم منحها منصب وزيرة التنمية بعد تولي تيريزا ماي لرئاسة الوزراء في عام 2016 .

تم الكشف عن نية باتيل التي كانت تسعى من خلالها لمنح مبالغ من أموال دافعي الضرائب البريطانيين إلى الجيش الإسرائيلي بداعي معالجة لاجئين سوريين جرحى في مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي وصفه مسؤولون بأنه “غير مناسب” .

واعتذرت باتيل يوم الاثنين عن تلك اللقاءات بعد أن تم توبيخها من قبل تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية التي أمرتها بقطع زيارتها الرسمية إلى أفريقيا والعودة فورا، حيث طُلب منها تقديم شرح مفصل عن لقاءاتها الغير مصرح بها مع المسؤولين الإسرائيليين.

وذكرت باتيل أن بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، كان يعرف خططها قبل الزيارة.

التعليقات