طفل سعودي في الثامنة من عمره يقود سيارة على طريق سريع on November 8, 2017

طفل سعودي في الثامنة من عمره يقود سيارة على طريق سريع

ألقت الشرطة السعودية القبض على رجل بعد تداول مقطع فيديو لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات يقود سيارة على طريق سريع قرب مدينة جدة.

وقالت شرطة المرور بالمدينة المطلة على البحر الأحمر إن الشرطة احتجزت السيارة مدة شهر.

ويُظهر الفيديو الصبي وهو يجلس ممسكا بعجلة القيادة في السيارة التي تسير بسرعة على طريق سريع مكون من أربعة مسارات. وشوهد رجل يجلس في الكرسي المجاور لكرسي القيادة.

وقد تحركت الشرطة بعد أن حقق مقطع الفيديو رواجا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب كثيرون عن صدمتهم وغضبهم من تصرفات مالك السيارة.

وقال بعضهم إنهم شاهدوا حوادث مماثلة في أماكن أخرى من البلاد، كما نشر رجل مقطع فيديو قال إنه يظهر صبيين يقودان سيارة في الرياض.

وتحظى السعودية بتصنيف “ضعيف” في قيادة السيارات، كما أن لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق في العالم.

وسُجل 533 ألف حادث سيارة في السعودية عام 2016، مما أدى إلى وفاة 9,031 شخصا – بمعدل 25 شخصا في اليوم. كما أصيب 38 ألف شخص في تلك الحوادث.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الداخلية السعودي إن قرار الملك سلمان برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات اعتبارا من يونيو/حزيران 2018 سيساعد على تقليل عدد الحوادث.

وقالت وزارة الداخلية على حسابها على موقع تويتر إن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أشار إلى أن “قيادة المرأة للسيارات ستحول السلامة المرورية إلى ممارسة تربوية تقلل من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.

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