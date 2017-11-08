زيادة الحد الأقصى لحروف التغريدات… بين مؤيد ومعارض on November 8, 2017

قضايا اليوم: نقاش حول زيادة الحد الأقصى للتغريدات، وانتشار لأغنية #قولو_ل_قطر في الخليج.

زيادة حروف التغريدات

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قرر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي زيادة عدد الحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بها في التغريدات.

ويأتي ذلك بعد فترة تجريبية للحد الأقصى الجديد سمح خلالها الموقع لبعض الحسابات المختارة ان يستخدموا الحد الأقصى الجديد وهو 280 حرفا عوضا عن 140.

وإثر القرار تداول المغردون هاشتاغ #280characters بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 300 ألف تغريدة متصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الأربعاء.

واختلفت الآراء تجاه الخطوة الجديدة من تويتر، ولكن جاءت معظم التغريدات منتقدة الحد الأقصى الجديد لعدد الحروف.

#قولوا_ل_قطر

وننتقل إلى الخليج حيث انتشر هاشتاغ أغنية #قولوا_ل_قطر وذلك بعد طرحها من خلال عدد من الفنانين في دولة الإمارات العربية على رأسهم حسين الجسمي.

وأشعلت أغنية قولوا لقطر والتي تحمل رسالة تنتقد الدولة القطرية وأميرها مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 115 الف تغريدة في ال24 ساعة الماضية.

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