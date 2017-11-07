وزير لبناني “يسب” إعلامية على الهواء on November 7, 2017

وزير لبناني “يسب” إعلامية على الهواء

أثارت تعليقات من وزير لإعلامية على الهواء في لبنان جدلا بأوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ الجدال عندما سألت الإعلامية ليندا مشلب ضيفها وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي حول رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وتواجده في السعودية واذا ما كان بالفعل محتجزا في فندق ريتز كارلتون كما يدعى البعض، لبجيب عليها الوزير بقوله: “لا هيدا (الفندق) عازمك عليه وبعزم حدا معك إذا بدك”.

وفوجئت المذيعة برد الوزير المسيء، وسألته عن مقصده بالسؤال ليكرر نفس الإجابة.

وتسببت تعليقات الوزير في تعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق المغردون هاشتاغ “#معيب_المرعبي” على منصة تويتر في اشارة الى الكلام المسيء الذي صدر عنه.

وحصد الهاشتاغ تفاعلا كبيرا، واستخدمه المغردون للتعبير عن رآيهم فيما قاله الوزير.

وفي حديث لبي بي سي قالت الإعلامية مشلب إن ما صدر عن الوزير كان غير لائقا وإنها لا تقبل اعتذاره، واعتبرت أن ما صدر عنه يعتبر تحرشا لفظيا ويجب أن يحاسب عليه، مضيفة: “أنا تفاجأت ولم أتوقع أن يصدر عنه هذا الكلام” .

وأشارت إلى ما وصفته بمستوى متدني لـ”من يتبوأ سدة وزارة ويمثل الشعب”.

وأعلنت مشلب أنها ستباشر في رفع دعوى قضائية بحق الوزير المرعبي أمام القضاء المختص.

وقدم المرعبي اعتذاره إلى الإعلامية اللبنانية ليندا مشلب وعائلتها عبر صفحته على فيسبوك بعد أن انتشرت تعليقات المستخدمين الغاضبة.

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