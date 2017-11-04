مارسيليا الفرنسي يوقف إيفرا بعد ركله أحد المشجعين on November 4, 2017

AFP/getty باتريس إيفرا يعتدي على احد المشجعين

قرر نادي مارسيليا الفرنسي إيقاف لاعبه باتريس إيفرا بعدما قام بركل أحد المشجعين خلال فترة الإحماء قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام ضيفه البرتغالي فيتوريا غيمارايش ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي لكرة القدم.

وأوضحت الصور قيام اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بالقفز في الهواء وضرب المشجع بقدمه من فوق الحاجز الإعلاني على جانب الملعب، وذلك قبيل انطلاق المباراة التي أجريت الخميس.

وقال النادي إن الإيقاف تم بشكل مؤقت حتى انتهاء التحقيق مع اللاعب، مشيرا إلى أنه سيخضع للتحقيق وسماع أقواله قبل تحديد العقوبة النهائية.

كما أدان النادي في بيان أصدره “السلوك المشين وغير المقبول” من جانب الاعب.

وانتقد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (اليويفا) الجمعة اللاعب الفرنسي بسبب “انتهاج سلوك عنيف” في التعامل مع أحد المشجعين، وأعلن إيقافه مبدأيا مباراة واحدة على الأقل.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن عددا من المشجعين استمروا في مضايقة إيفرا بعبارات انتقادية لمدة نصف ساعة أثناء فترة الإحماء قبل أن يتوجه اللاعب نحوهم للحديث معهم ثم تعقد الموقف فجأة.

وكان الحكم قد أشهر البطاقة الحمراء لإيفرا قبل بداية المباراة حيث كان من المقرر أن يكون اللاعب بديلا لكن الفريق استكمل المباراة بأحد عشر لاعبا.

وقال مايكل سيلفيستر، زميل إيفرا السابق في مانشستر يونايتد، لبي بي سي إن إيفرا لا يحظى بمستقبل في فريق مارسيليا لكنه أكد أن اللاعب سيستكمل مسيرته الكروية مع فريق أخر.

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