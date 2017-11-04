ترامب يبدأ أطول جولة أسيوية لرئيس أمريكي منذ 25 عاما on November 4, 2017

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ترامب يبدأ أطول جولة أسيوية لرئيس أمريكي منذ 25 عاما



AFP

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة دول أسيوية تشمل 5 دول، ويتوقع أن تستغرق 11 يوما.

وتعد هذه أطول جولة لرئيس أمريكي بالمنطقة منذ عام 1991، حين قام الرئيس الأسبق جورج بوش الأب برحلة مماثلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر بين واشنطن وبيونغيانغ بشأن تجارب الأخيرة الصاروخية وبرنامجها النووي.

ويسعى ترامب خلال زيارته إلى اليابان وكوريا الجنوبية إلى تشكيل جبهة موحدة ضد كوريا الشمالية. ومن المقرر أن يتوجه إلى بكين حيث سيحث الرئيس الصيني على اتخاذ موقف صارم مع بيونغيانغ.

وبدأ ترامب الجولة الرسمية من هاواي حيث زار ميناء “بيرل هاربر” الذي شهد هجوما يابانيا على القوات الأمريكية وسرع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، والنصب التذكاري للبحارة الأمريكيين.

ومن المقرر أن يحضر ترامب قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في فيتنام ثم هانوي لينهي جولته بحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا.

جدول جولة ترامب الأسيوية

الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني: يصل ترامب إلى اليابان، وسوف يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني: يجري ترامب محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي في. وسيتحدث أيضا أمام الجمعية الوطنية.

الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني: يصل إلى الصين لسلسلة من المحادثات بما في ذلك عقد اجتماعات مع الرئيس شي جين بينغ.

الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني: يسافر ترامب إلى دانانغ، في فيتنام، وسيشارك في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني: يسافر إلى هانوي، فيتنام، لإجراء محادثات مع الرئيس تران داي كوانغ وغيره من الزعماء الفييتناميين

الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني: يصل إلى مانيلا، الفلبين، للمشاركة في حفل عشاء بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)

الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني: يحضر ترامب قمة آسيان في مانيلا ويجرى محادثات مع الرئيس رودريغو دوتيرت.

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