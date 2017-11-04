بي ام دبليو تسحب مليون سيارة بسبب خلل فني on November 4, 2017

Getty Images الاستدعاء تم بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بارتفاع درجة حرارة السيارة

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات سحب نحو مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق.

ويشمل الاستدعاء الأول سيارات من الفئة-3 انتجت في الفترة من 2006 إلى عام 2011، وذلك من أجل معالجة مشكلة قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحركات.

ويغطي الاستدعاء الثاني سيارات انتجت في الفترة من 2007 إلى 2011 وتلك السيارات مزودة بصمام تسخين قد يتعرض للصدأ ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادرة.

وقالت الشركة إن وكلاءها سيستبدلون القطع المعيبة دون مقابل. ومن المقرر أن يتم إعلام العملاء بهذا الشأن في ديسمبر/كانون الأول.

ويؤثر كل عيب على نحو 700 ألف سيارة، وفقا للإخطار الذي نشر على موقع إدارة السلامة المرور على الطرق السريعة الوطنية.

وقد بيعت معظم السيارات في الولايات المتحدة، ولم تذكر الشركة إذا ما كان الاستدعاء قد يؤثر على السيارات خارج أمريكا الشمالية.

وقالت بي ام دبليو إنها رصدت مشكلة في الأسلاك، التي تؤثر على نظام التدفئة وتكييف الهواء، منذ عام 2008 تقريبا.

وذكرت الشركة أن “الأسلاك التي تسخن من الحرارة يمكن أن تتسبب في انصهار الموصلات الكهربائية، وتزيد من خطر نشوب حريق، حتى عندما تكون السيارة خالية من الركاب”.

ووردت إصابات في ثلاث حالات في عام 2015، وحادث رابع في سبتمبر/أيلول ، وفقا لتقرير استدعاء السلامة، وبعد اجتماع مع المنظمين الأمريكيين في أكتوبر/تشرين الأول، قررت الشركة إصدار استدعاء طوعي.

وأضافت بي ام دبليو أنها تراقب قضية سخان الصمام منذ عام 2009. ولم تتلق تقارير عن وقوع إصابات.

التعليقات