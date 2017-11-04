بريطانيا: تعيين أصغر وزير للدفاع on November 4, 2017

AFP ليست لوليامسون خبرة عسكرية سابقة

أسندت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي منصب وزير الدفاع لغافين وليامسون إثر استقالة السير مايكل فالون من هذا المنصب. فمن هو غافين وليامسون؟

يعتبر وليامسون البالغ من العمر 41 من الوجوه الشابة الصاعدة في حزب المحافظين رغم أنه من اسرة مناصرة لحزب العمال المعارض، وهذا المنصب هو أول منصب وزاري يتولاه.

دخل وليامسون إلى البرلمان مع وصول المحافظين إلى الحكم عام 2010 وليست لديه أي خلفية عسكرية وغير معروف لدى الناخب البريطاني كنائب في مجلس العموم إذ لم يتسنى له الحديث كثيرا خلال جلسات البرلمان.

وقبل دخوله البرلمان كان يدير شركة لإنتاج وبيع الخزف.

كان وليامسون من المقربين لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون لكنه كان أيضا من أصحاب الحظوة لدى تيريزا ماي.

لعب وليامسون دوراً أساسيا في الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة وحزب الوحدويين الديمقراطيين في إيرلندا الشمالية لضمان أصوات الأخير في البرلمان بعد خسارة المحافظين للأغلبية التي كانوا يتمتعون بها في مجلس العموم في انتخابات 2017.

ويحتفظ وليامسون في مكتبه بمجلس العموم بعنكبوت مكسيكي ضخم اشتراه من أحد المتاجر في دائرته الإنتخابية وأطلق عليه اسم “كرونوس” واصفا اياه بانه “نموذج القاتل النظيف الذي لا يعرف الشفقة”.

وقالت صاحبة المتجر إن وليامسون رأى أن “كرونوس” سيكون ” إضافة عظيمة لمكتبه”.

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