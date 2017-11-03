زوجان يعملان في نفس المجال on November 3, 2017

علي فرج ونور الطيب أول زوجين يحصلان على نفس اللقب الفردي في تاريخ الألعاب الرياضية في يوم واحد. فازت نور بلقب نهائي البطولة الأمريكية المفتوحة للإسكواش وبعدها بساعات فازعلي باللقب. ويبدو أن علي ونور يستمتعان بعملهما في المجال نفسه – فهل هذا حال كل زوجين يعملان في نفس المجال؟ ياسمين وهيثم زوجان عملا في نفس شركة النفط لفترة ما فسألتهما فيروز حسني أولا عن تأثير العمل معا على حياتهما الزوجية؟

وماذا عن الزوجين العاملين في مجالين مختلفين؟ مثل صفاء التي تعمل في قسم الموارد البشرية وزوجها تامر الذي يعمل في مجال التصميم في أحد الجرائد الإلكترونية. تحدثت إليهما فيروز حسني وسألتهما عن مدى تفهم كل منهما لطبيعة عمل الأخر؟

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