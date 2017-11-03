#دير_الزور: تحرير ام تهجير؟ on November 3, 2017

قضايا اليوم: تداول واسع لصور طوابير الانتظار لآيفون X في يوم تسليمه للأسواق حول العالم، وتعطل واتس آب يشغل المغردين، واهتمام بسيطرة القوات الحكومية السورية على مدينة دير الزور.

#دير_الزور

Getty Images تعرضت مدينة دير الزور لقصف عنيف خلال الفترة الماضية

وننتقل إلى الاهتمام بالأنباء عن طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة دير الزور السورية على ايدي القوات الحكومية.

وظهر اسم المدينة في أكثر من سبعة آلاف تغريدة منذ ظهور الانباء عن استعادة السيطرة على المدينة التي تعتبر آخر معاقل التنظيم المتشدد في سوريا.

وتداول النشطاء ووسائل الإعلام الانباء عن استعادة المدينة، وبينما هلل عدد من المستخدمين للجيش السوري ونجاحه في طرد التنظيم من المدينة، أشار البعض إلى الوضع السيء الذي تعيشه حاليا عائلات من المدنيين مازالت محاصرة في مناطق لم يتم استردادها بشكل كامل، وإلى “تهجير” عائلات المدينة الذي حدث نتيجة الحملة العسكرية.

iPhone X

Getty Images طوابير الانتظار بلندن

نبدأ تقريرنا اليوم بالزخم الجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وصول هاتف الآيفون الجديد iPhone X إلى الاسواق اليوم الجمعة.

ونجد ظهور للإصدار في أكثر من 140 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتداول المستخدمون صورا ومقاطع فيديو تظهر تجمع المواطنين خارج متاجر آبل في أكثر من دولة حول العالم منتظرين فتح أبواب المتاجر لشراء آخر إصدار من الآيفون.

#WhatsappDown

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كما نجد انتشارا واسعا لهاشتاغ يشير إلى تعطل تطبيق واتس آب للمراسلة لفترة قصيرة صباح الجمعة.

وإثر التعطيل المؤقت اتجه المستخدمون إلى منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة معرفة ماذا حدث للتطبيق على هواتفهم.

وتصدر هاشتاغ “#WhatsappDown” او “واتس اب معطل” قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حول العالم صباح الجمعة.

وظهر في أكثر من سبعين ألف تغريدة على مدار الساعتين الماضيتين لكتابة هذا التقرير.

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