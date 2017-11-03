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» العبادي يعلن تحرير بلدة القائم العراقيىة من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية
العبادي يعلن تحرير بلدة القائم العراقيىة من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية
on November 3, 2017
حيدر العبادي يعلن استعادة الجيش العراقي بلدة القائم من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية
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