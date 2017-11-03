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العبادي يعلن تحرير بلدة القائم العراقيىة من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية

on November 3, 2017 0 Comment
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BBC

حيدر العبادي يعلن استعادة الجيش العراقي بلدة القائم من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية

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