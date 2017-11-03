الجيش السوري “يسيطر” على دير الزور من تنظيم الدولة الإسلامية on November 3, 2017

AFP المدينة آخر أكبر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

تمكن الجيش السوري وحلفاؤه من السيطرة على مدينة دير الزور من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في عملية عسكرية بدعم جوي روسي، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن “المعارك انتهت وهناك عمليات جارية”.

ولم تصدر تأكيدات رسمية بعد عن استعادة المدينة، إلا أن الإعلام السوري الحكومي ذكر في وقت سابق أنّ الجيش سيطر على 80 في المئة من المدينة الواقعة في شرق البلاد.

وقال مصدر عسكري إن الجيش السوري يسيطر “على أكثر من 80 بالمئة من المدينة”، مشيرا الى أن “تنظيم داعش يحاول الاستماتة بالدفاع عن مواقعه الأخيرة التي تتقدم إليها وحدات الجيش السوري بشكل مستمر حتى القضاء عليه بشكل كامل”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ويخوض الجيش السوري معارك في المدينة منذ سبتمبر/أيلول، بعدما كسر الحصار الذي فرضه عناصر التنظيم لنحو ثلاث سنوات على أحياء كانت خاضعة لسيطرة الحكومة.

ويعيش في المدينة نحو 93000 مدني، ويعتمد هؤلاء على الإمدادات والمساعدات التي تلقيها لهم من الجو الأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن الأوضاع بالمدينة أصبحت “شديدة الصعوبة”.

ودير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في الوقت الذي تحاصر مدينة الرقة – التي يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخلافة – مقاتلو تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من الولايات المتحدة.

BBC

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