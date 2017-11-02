مقتل 13 في اشتباكات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني قرب الحدود العراقية on November 2, 2017

AFP يقول الجيش التركي إن العملية العسكرية مستمرة في المنطقة

أفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل ثمانية من عناصر القوات الأمنية التركية وخمسة مسلحين أكراد في اشتباكات في وقت مبكر الخميس قرب الحدود العراقية التركية.

وقال الجيش التركي في بيان إنه شن عملية مدعومة بطائرات مروحية للبحث عن مسلحين آخرين من حزب العمال الكردستاني كانوا يسعون لعبور الحدود من منطقة شميندلي الجبلية للوصول إقليم هاكاري في تركيا.

وأوضح البيان أن ستة جنود أتراك واثنين من حراس الأمن القرويين المتعاونين مع الجيش قد قتلوا كما جُرح جنديان آخران، أحدهما اصابته خطيرة، في الاشتباكات مع المسلحين الأكراد.

وأشار البيان الى أن المسلحين “حاولوا الاستفادة من الضباب الكثيف والطقس السيء” لشن هجومهم.

وأضاف الجيش أن العملية العسكرية مستمرة في المنطقة.

وتصنف تركيا، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني بوصفه جماعة إرهابية.

AFP تصنف تركيا حزب العمال الكردستاني بوصفه جماعة إرهابية

وقد بدأ الحزب تمردا ضد السلطات التركية منذ عام 1984، وقد قُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع بين الجانبين.

وقد تكثفت العمليات العسكرية التركية ضد مسلحي الحزب في جنوبي شرق تركيا منذ انهيار اتفاق لوقف اطلاق النار بين الجانبين استمر لمدة سنتين، وذلك في عام 2015.

وأعلن المجلس التنفيذي للصناعات الدفاعية في تركيا الخميس عن أن تركيا تخطط لتنفيذ 22 مشروعا عسكريا بكلفة 5 مليارات دولار.

وتتضمن المشاريع تطوير أنظمة صواريخ الدفاع الجوي، وأنظمة تسليح وتجهيز الذخيرة.

وأضاف بيان المجلس أنه ناقش تحديث وتكثيف انتاج الدبابات والطائرات المروحية للأغراض العسكرية والاستخدامات الأخرى، فضلا عن انتاج طائرات من دون طيار إضافية.

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