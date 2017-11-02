بيونسيه تؤكد اشتراكها في الجزء الجديد من فيلم “الأسد الملك” on November 2, 2017

بيونسيه تؤكد اشتراكها في الجزء الجديد من فيلم “الأسد الملك”

Getty Images نشرت بيونسيه أسماء طاقم العمل على صفحتها الخاصة على فيسبوك

أكدت المغنية الأمريكية بيونسيه أنها ستلعب دورا رئيسيا في الجزء الجديد من فيلم “الأسد الملك”، الذي تنتجه شركة ديزني.

وتجسد بيونسيه دور “لانا”، والدة الأسد سيمبا، الذي يؤديه الممثل دونالد غلوفر.

وأكدت بيونسيه على حسابها بموقع فيسبوك مشاركتها في هذا العمل، بعد الشائعات التي انتشرت منذ فترة طويلة في هذا الصدد.

ويشارك في العمل أيضا تشيويتيل إيجيوفور، الذي يجسد دور “سكار”، وسيث روغن الذي يلعب دور “بومبا”، وجيمس إيرل جونز في دور “موفاسا”، وهو الدور الذي جسده أيضا في النسخة الأصلية للفيلم عام 1994.

ويشارك في العمل أيضا الممثل الكوميدي البريطاني جون أوليفر، الذي يجسد دور “زازو”، وهو الدور الذي لعبه روان أتكينسون في الجزء الأول.

ويجري تصوير النسخة الجديدة من الفيلم على غرار فيلم “كتاب الأدغال”، الذي شارك فيه نجوم بارزون في الأداء الصوتي للحيوانات مع الاستعانة بمؤثرات باستخدام الكمبيوتر.

ومن المقرر أن تعرض النسخة الجديدة من فيلم “الأسد الملك” في يوليو/تموز 2019، وسيُخرجه جون فافريو، الذي أخرج أيضا فيلم “كتاب الأدغال”.

وقال فافريو في بيانا إن “حلم أي مخرج أن يجمع فريق موهوب بهذا الشكل لكي يخرج هذه القصة الكلاسيكية إلى الحياة”.

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