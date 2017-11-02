المذيعة المصرية دعاء صالح أمام القضاء بعد مناقشة “الأم العازبة” on November 2, 2017

المذيعة المصرية دعاء صالح أمام القضاء بعد مناقشة “الأم العازبة”

قضت محكمة مصرية بحبس مذيعة تلفزيونية ثلاث سنوات وتغريمها عشرة الاف جنيه مصري (نحو 556 دولارا) بعد ظهورها في إحدى حلقات برنامجها وهي تناقش فكرة زواج المرأة مؤقتا فقط بهدف الإنجاب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيه دعاء صالح بنحو مثير للجدل؛ فقد ظهرت مرة في برنامجها وهي تستلقي في حوض استحمام بدا مغطى برغوة صابون لتناقش فكرة التسرع في إطلاق الأحكام على الآخرين، كما ظهرت مرة ترتدي غطاء رأس عند الحديث عن موضوع الحجاب، ومرة تبدو فيها وكأنها حلقت شعرها كاملا عند مناقشة أورام الثدي والرحم.

وبعد حلقة “الأم العازبة” ضمن برنامجها “مع دودي” في يوليو/ تموز الماضي، رفعت دعوى قضائية ضد المذيعة دعاء صلاح تتهمها بـ “خدش الحياء العام، وإشاعة الفسق، والعمل على هدم قيم المجتمع”.

وظهرت دعاء في تلك الحلقة ببطن منتفخة مرتدية ثيابا توحي بانها حامل، وأشارت إلى فيلم كوميدي بعنوان “بشتري راجل” الذي تقول دعاء إن بطلته فكرت باستئجار زوج لوقت محدد لتصبح أما.

وقالت في البرنامج الذي يبث على محطة محلية: “لو اتطلقت حتبقي single mom (أم عزباء)؛ ولو – بعيد الشر – اترملت حتبقي single mom . يمكن انت تختاري بنفسك تبقي single momمن قبل ما تتزوجي؟ هو ده اللي حنحكي عنو النهارده.”

وأضافت أن سبب نقاشها هذه الفكرة هو “مشاعر الأمومة التي لايدركها الرجال”.

وأشارت دعاء إلى أن فكرة الأم العزباء بمفهومها الغربي؛ حيث يمكن للنساء الذهاب إلى أحد بنوك الحيوانات المنوية ومن ثم إجراء عملية تلقيح دون الحاجة للاتفاق مع أحد الرجال ليصبح زوجها، ليست ممكنة في المجتمع المصري. وتقول المذيعة إنه “في مجتمعاتنا العربية يجب تحوير المواضيع قليلا”، لذا فهي تناقش فكرة الزواج المؤقت بهدف الإنجاب.

وكانت نقابة الإعلاميين المصريين قررت وقف المذيعة عن العمل ثلاثة أشهر نظرا لما اعتبرته “تجاوزا أخلاقيا ومهنيا”.

والحكم القضائي الذي صدر بحق دعاء صلاح يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول هو حكم أولي قابل للاستئناف.

وأثار كل من عرض حلقة الأم العزباء والحكم الصادر بحق المذيعة حالة من الجدل في المجتمع المصري؛ حيث وصفتها وسائل إعلام محلية بـ “الكارثة الإعلامية”، وبانها سببت “انفلاتا أخلاقيا في بلد محترم”. في حين انتقد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحكم بحبسها.

وكتبت “قناة النهار” – التي تعرض برنامج “مع دودي” لدعاء صلاح – على صفحتها على فيسبوك أن البرنامج سيعرض في موعده يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني.



التعليقات