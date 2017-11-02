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إطلاق نار في متجر بولاية كولورادو الأمريكية

on November 2, 2017 0 Comment
خبر عاجل
BBC
خبر عاجل

أعلنت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية بوقوع إطلاق نار في متجر ولمارت بمدينة دنفر.

ولم تفصح الشرطة في ثورنتون، شمال شرقي دنفر، عن تفاصيل الحادث أوعدد الضحايا.

ونقلت وكالة رويترز عن فيكتور افيلا من شرطة ثورنتون قوله “لدينا عدد من الضحايا سقطوا، ما زلنا نقيم الموقف هناك”.

وفور وقوع إطلاق النار، فر الزبائن والعاملون من المتجر.

وأظهرت شبكات التلفزيون المحلية صور لسيارات الشرطة والإسعاف في موقع الحادث.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من مقتل 58 شخصا في لاس فيغاس في أسوأ حوادث إطلاق النار في تاريخ الولايات المتحدة.

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