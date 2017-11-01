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مغردون عن #وعد_بلفور: “وعد من لا يملك لمن لا يستحق”

on November 1, 2017 0 Comment

مغردون عن #وعد_بلفور: “وعد من لا يملك لمن لا يستحق”

لافتة وضعها متظاهرون احتجاجا على وعد بلفور في الضفة الغربية المحتلة

قضايا اليوم: مغردون عرب يناقشون وعد وزير الخارجية البريطاني بلفور لليهود بإنشاء موطن لهم في فلسطين بحلول ذكراه المئوية يوم غد، وفي لبنان انتشار لهاشتاغ يحث المواطنين على التسجيل للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، كما نتناول اهتمام المغردين بمباريات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

#وعد_بلفور

Getty Images
صورة أرشيفية للافتة وضعها متظاهرون فلسطينيون احتجاجا على وعد بلفور في الضفة الغربية المحتلة

نبدأ اليوم تقريرنا من لبنان حيث تصدر هاشتاغ “بلفور مئة عام” #balfour100 بالانجليزية قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا صباح الأربعاء.

ويشير الهاشتاغ إلى الذكرى المئوية لوعد وزير الخارجية آرثر جيمس بلفور الشهير في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1917 لليهود بإنشاء موطن لهم في فلسطين.

وانتقد العديد من المستخدمين الوعد الذي أعطاه بلفور لليهود وما ترتب عليه من تهجير للشعب الفلسطيني.

وورد على الهاشتاغ أكثر من سبعة آلاف تغريدة، منها نحو الفين ونصف بالعربية.

#بادروا_للتسجيل_فورا

ومازلنا في لبنان حيث انتشر هاشتاغ اخر يحث المواطنين اللبنانيين وخاصة المغتربين على التسجيل للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة.

واستخدم المغردون هاشتاغ #بادروا_للتسجيل_فورا الذي ظهر في أكثر ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

دوري أبطال اوروبا

لاعبو تشيلسي

Getty Images

وننتقل إلى الاهتمام العربي بمباريات دوري أبطال اوروبا أمس الثلاثاء.

وجذب اهتمام المستخدمين مباراتا الناديين الانجليزيين تشيلسي ومانشستر يونايتد، إذ خسر تشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة أمام روما الإيطالي، بينما فاز يونايتد على بنفيكا البرتغالي بهدفين.

وظهر اسم تشيلسي بالعربية في أكثر من 17 ألف تغريدة، بينما ظهر اسم يونايتد في نحو ستة آلاف تغريدة، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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