ماذا نعرف عن منفذ هجوم مانهاتن؟ on November 1, 2017

قالت السلطات الأمريكية ووسائل إعلام محلية إن منفذ حادث الدهش بشاحنة الذي أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة 12 آخرين في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، يعمل سائقاً ويعيش في نيوجيرسي.

وأفادت مصادر أن الرجل يدعى سيف الله سايبوف، مضيفة أنه عاش في أوهايو وفلوريدا ونيوجيرسي .

وتفيد التقارير بأن سايبوف ولد في فبراير / شباط في عام 1988، وهاجر من أوزباكستان، إلى الولايات المتحدة منذ سبع سنوات.

وأطلقت الشرطة النار على سايبوف (29 عاما) لدى ترجله من السيارة وألقت القبض عليه.

مقتل ثمانية أشخاص في حادث دهس بمدينة نيويورك الأمريكية

وأكدت السلطات الأمريكية أن سايبوف لا يحمل سايبوف الجنسية الأمريكية.

وأكد أحد المهاجرين الأوزباك الذين التقوا سايبوف في فلوريدا منذ بضعة أعوام بأن الأخير كان يعمل سائق شاحنة لدى شركة “أوبر” عندما انتقل إلى نيوجيرسي.

وقال كوبليجون ماتكاروف لصحيفة “التايمز” إن”سايبوف كان شخصاً جيداً عندما التقاه”، مضيفاً أنه “أحب الولايات المتحدة، وكان سعيداً طوال الوقت ويتحدث وكأن كل شي في حياته على ما يرام”.

وتبعاً لتقارير إعلامية وتقارير المحاكم فإن سايبوف لديه تاريخ حافل بمخالفات السير.

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